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В Украине отключили телеканал UA:Первый – причина

Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) отключил вещание телеканала UA:Первый за долги.

Об этом сообщил глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания на своей странице в Facebook.

– Сегодня утром государственный концерн РРТ отключил вещание UA:Первый (за долги), – написал он.

Ранее НОТУ неоднократно заявляло о недостаточном финансировании работы общественного вещания в 2018 году.

Правление компании обратилось к руководящему составу компании, а также к сотрудникам центральной дирекции с просьбой воспользоваться отпуском без сохранения заработной платы сроком на 8-15 дней из-за критического дефицита средств на счетах компании, возникшего вследствие бюджетного недофинансирования в 2018 году.

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– Дефицит критически необходимых средств до конца 2018 составляет 220 млн грн. В связи с тотальным недофинансированием НОТУ и имеющимся дефицитом средств, который ставит под угрозу работу телерадиокомпании и возможность трансляции всех теле- и радиоканалов общественного вещателя, правление НОТУ вынуждено прибегнуть к антикризисным мерам, – говорится в официальном сообщении компании на сайте общественного вещания.

Как известно, в Украине отключили аналоговое телевидение. Факты ICTV писали о преимуществах и недостатках цифрового формата ТВ.

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