Война на Донбассе: боевики обстреливают ВСУ из крупного калибра и БМП

Боевики вели прицельный огонь по ВСУ из минометов калибра 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Светлодарск, Зайцево, Южное, Пески, Красногоровка, Марьинка, Новотроицкое, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Из минометов 82-го калибра боевики обстреливали позиции Объединенных сил на Мариупольском направлении в районе населенного пункта Гнутово. Минометы 120-го калибра противник применил вблизи Южного, что на Горловском направлении.

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По опорным пунктам украинских войск возле Крымского на Луганском направлении враг открывал огонь из противотанкового ракетного комплекса. А по защитникам Водяного российско-оккупационные войска применили вооружения боевых машин пехоты.

В ходе боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным разведки, в течение суток один оккупант уничтожен, четверо ранены.

С начала суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Водяное и Широкино. Потерь среди наших защитников нет.

Напомним, 23 сентября, российские оккупационные войска 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.