Вводят потребителей в заблуждение. В Украине отменят Книги жалоб

Министерство экономического развития и торговли инициирует отмену Книги отзывов и предложений.

В Минэкономразвития отмечают, что Книгу жалоб ввели еще в Советском Союзе, и в то время она была почти единственным средством контроля за предприятиями сферы услуг.

– Сейчас Книга отзывов и предложений не является действенным инструментом для защиты прав и вводит потребителей в заблуждение. Потребители надеются, что их записи могут способствовать восстановлению нарушенных прав, но на практике это не работает, ведь владельцы бизнеса часто не проверяют книгу. С принятием Закона Украины Об обращении граждан целесообразнее направлять личные электронные или письменные обращения бизнеса, на которые компании обязаны отвечать в установленный законодательством срок, – отмечается в сообщении.

Среди других недостатков – граждане должны указывать свои персональные данные, чем могут воспользоваться мошенники.

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А еще ведение Книги отзывов и предложений создает излишнее давление на добросовестный бизнес.

– В странах Европейского Союза она не используется. Бизнес должен отдавать предпочтение другим каналам, таким как электронные обращения, горячие телефонные линии, благодаря которым можно быстро получить ответ или отследить статус своего обращения, – считают в Минэкономразвития.

К слову, с 1 июля в Украине округляют общие суммы в чеках – из-за прекращения чеканки монет мелкого номинала.

Фото: consumerhm.gov.ua