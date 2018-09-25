Взрыв миномета Молот: штаб ООС назвал причину

В штабе ООС назвали причину почему в канале ствола миномета М120-15 Молот разорвалась мина.

По предварительным выводам первичной проверки, которая осуществлялась непосредственно на месте, где проходила боевая работа, и в ходе опроса раненых военнослужащих, установлено следующее. Вероятная, причина разрыва мины заключается в неверной подготовке боеприпаса к стрельбе, в том числе, несоблюдение правил его хранения, – отметили в пресс-центре штаба ООС.

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По данному факту внесены в ЕРДР уголовное производство по ст. 414 ч. 2 УК Украины (Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).

Ранее Факты ICTV писали, что в одной из воинских частей в районе проведения ООС двое украинских военных пострадали в результате разрыва Молота.

Фото: УНИАН.