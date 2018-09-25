Какие провокации готовят против кандидатов в президенты их оппоненты

Чем ближе к президентским выборам, тем больше появляется компроматов на известных политиков.

Раньше, говорит Владимир Фесенко, существовали неписаные правила, по которым жила политическая элита. Во время выборов запрещалось трогать три темы – прямых родственников, женщин, жен, детей. Второе – не надо трогать деньги: откуда и как. И третья тема – безопасность. Не надо так воевать друг с другом, чтобы уничтожать или потом сажать в тюрьму.

Однако во времена Януковича, когда посадили Луценко и Тимошенко, баланс был нарушен и табу про родственников исчезло. Хотя некоторые оппоненты еще и не на такое способны.

Опытный боец, опоблоковець Нестор Шуфрич, который мигрировал в партию При жизни, говорит, что их предвыборный штаб отбил уже не одну атаку оппонентов. Чего стоит только запуск в СМИ информации о, якобы,наличии у их лидера Рабиновича целого острова.

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И чем мы хуже Соединенных Штатов, где секс-обвинения бывших проституток и порноактрис серьезно донимают Дональду Трампу.

Под мощный информационный удар попал и Анатолий Гриценко. Особенно после того как первый непроходной на предыдущих выборах начал проходить на первые позиции опросов.

Садовый давно мечтал пойти в президенты. К тому же, появилась информация, что избирательный штаб министра обороны времен Ющенко может возглавить глава президентской администрации того же Виктора Андреевича – Виктор Балога.

Многие эксперты не исключают, что Балога сыграет, скорее в минус Гриценку, отвернув от него партнеров. Кроме того, скажем, Чумака, который при таких обстоятельствах вряд ли снимется с выборов.

Такая же дилемма, и в оппозиционном блоке, где на президентский трон претендует аж четверо депутатов – Бойко, Вилкул и Добкин с Рабиновичем.

О походе на выборы единым фронтом ведутся переговоры и между штабами националистов – Свободой Тягнибока и Нацкорпусом Белецкого. Хотя экс-комбат Азова, похоже, уже начал свою кампанию. И Тягнибок не из тех, кто будет возносить снаряды.

Шоумен Владимир Зеленский пока не дал однозначного ответа пойдет ли в президенты. Продолжает держать интригу и музыкант Святослав Вакарчук. Тогда как других новых политиков пока не видно на горизонте.

К слову, киевский городской председатель Виталий Кличко уверенно возглавляет рейтинг кандидатов в мэры столицы на следующих выборах в 2020 году..