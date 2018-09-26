Комитет Сената США признал Голодомор геноцидом

Комитет Сената США утвердил резолюцию, которая признает Голодомор 1932-1933 годов геноцидом.

Комитет по иностранным отношениям Сената США утвердил резолюцию, в которой признано геноцидом украинского народа Голодомор 1932-1933 годов, сообщает посольство Украины в США в Facebook.

– Комитет по иностранным отношениям Сената США утвердил и рекомендовал к одобрению верхней палатой американского парламента резолюцию, в которой Голодомор 1932-1933 годов признается геноцидом украинского народа, – говорится в сообщении.

В резолюции осуждаются систематические нарушения прав человека, которые советское правительство совершало против украинского народа.

Также в документе содержится призыв к распространению информации, чтобы повысить осведомленность в мире об искусственной природе этой трагедии.

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К слову, в США штат Иллинойс объявил 2018 год годом памяти жертв Голодомора-геноцида в Украине 1932-1933 годов.