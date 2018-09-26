Киевский международный экономический форум — главное мероприятие Kyiv Investment Week

С 15 по 19 октября в Киеве пройдет инвестиционная неделя Kyiv Investment Week — серия деловых и технологических событий для инвесторов, бизнес-ангелов, стартапов и предпринимателей со всей Европы. На пять дней столица Украины станет главной европейской площадкой для общения международного и украинского бизнеса и стартапов.

В общем, 8 мероприятий соберут около 3000 участников и 130 спикеров из стран Европы, Америки и Азии. Цель Kyiv Investment Week — представлять Украину иностранным инвесторам и помочь участникам установить новые бизнес-контакты и укрепить партнерские отношения.

Ключевым событием недели станет Киевский международный экономический форум (КМЭФ). Пятый юбилейный КМЭФ состоится 18-19 октября и соберет вместе экономистов с мировым именем, известных бизнесменов, инвесторов и визионеров из более тридцати стран. Лейтмотивом форума станет будущее стран в высокотехнологичном мире. Участников КМЭФ ждут дискуссии о стратегиях и инструментах конкурентоспособности, последствиях торговых войн, инвестиционной привлекательности, а также внедрении современных технологий в промышленности, банковской и аграрной сферах и т.д.

– Во время Kyiv Investment Week в Киеве будет сконцентрировано несколько перспективных бизнес-мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Украины. Это также является одной из главных задач КМЭФ. Для участия в форуме в Киев прибудут многочисленные делегации потенциальных инвесторов, чтобы ознакомиться с бизнес-возможностями Украины. Таким образом, КМЭФ и Kyiv Investment Week будут реально влиять на улучшение репутации Украины в мире, — комментирует председатель оргкомитета КМЭФ Юрий Пивоваров.

Также в программе Kyiv Investment Week: однодневный бизнес-тур для иностранных инвесторов по ключевых точках украинской стартап-экосистемы (15 октября); UNIT Investment Summit в инновационном парке UNIT.City, который объединит под одной крышей инвесторов, под управлением которых находится более $300 млн. (16 октября); вечер выпускных презентаций финтех-акселератора RadarTech PopCorp (17 октября); Kyiv Barcrowling Week — неделя скидок в наилучших креативных барах и ресторанах (15-18 октября); CreativeMornings/Kyiv — ежемесячный завтрак-лекция для креативных специалистов (19 октября) и Kyiv Silicon Drinkabout — пятничная нетворкинг-вечеринка киевского хайтек-сообщества (19 октября).

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Напомним, что Киевский международный экономический форум (Kyiv International Economic Forum, KIEF) — постоянно действующая площадка для формирования стратегии экономического развития Украины. Ориентирован на организацию диалога экспертов, бизнеса и власти, заимствование наилучшего мирового опыта, создание дорожной карты развития и содействие конвертации идей в реальные действия.