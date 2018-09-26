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Многая літа и Happy birthday. Как Порошенко поздравляли с днем рождения

Украинская диаспора в США первой поздравила с днем рождения президента Петра Порошенко, которому сегодня исполняется 53 года.

День народження Порошенка

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

– Трогательным пением Многая літа украинская община Америки первой поздравила президента с днем рождения, – написал он.

Ему также спели Happy birthday, mister president.

Как известно, сейчас Петр Порошенко находится в США, где принимает участие в 73-й сессии Генассамблеи ООН.

Читайте: ООН призвала усилить гуманитарную помощь жителям Донбасса

Кстати, Петр Порошенко – самый молодой среди всех украинских глав государства.

Фото: скрин видео Святослава Цеголко

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