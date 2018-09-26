В Херсонской области нелегально поставляли воду на Крымский Титан

СБУ обнаружила в Херсонской области нелегальный трубопровод, через который поставляли воду на завод Титан в Армянске.
– От одной из скважин проходит скрытый трубопровод через линию разграничения с оккупированной территории АР Крым в направлении завода ЧАО Крымский Титан. Скважины находятся в 15 метрах от линии разграничения. Замаскированная пластиковая труба была проложена до 2014 года, – рассказали в пресс-службе прокуратуры АР Крым.
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Возможная мощность обнаруженной врезки в одной из скважин – 250 кубометров воды в час.
Как сообщалось, 4 августа оккупанты в Крыму остановили работу завода Крымский титан из-за химических выбросов.
Фото: прокуратура АР Крым.
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