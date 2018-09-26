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Самый употребляемый язык Европы: украинский вошел в топ-10

Украинский язык вошел в топ-10 рейтинга Самых употребляемых языков Европы.

Такие данные приводит Совет Европы по случаю Европейского дня языков, передает Европейская правда.

Наиболее широко употребляемые языки среди населения Европы – русский, немецкий и французский.

Читайте: Насколько хорошо вы знаете украинский язык? ТЕСТ

Далее в списке расположились английский, турецкий и итальянский. Следующие строчки заняли испанский, украинский и польский.

Ранее мы составили для вас 10 вопросов по украинской литературе.

Фото: Dreamstime.com

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