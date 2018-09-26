ООС: в боях на Донбассе ранены 5 украинских бойцов

За минувшие сутки боевики 24 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, 5 украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

– Оккупанты 24 раза открывали огонь по позициям наших войск. В том числе – с вооружения, запрещенного минского договоренностями. В ходе боевых действий 5 военнослужащих Объединенных сил получили ранения, – говорится в сводке на странице штаба в Facebook в среду утром.

Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Екатериновка, Новолуганское, Зайцево, Пески, Тарамчук, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.

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Как отмечается, незаконные вооруженные формирования вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, с миномета калибра 82-мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово.

По данным украинской разведки в течение суток двух боевиков уничтожено и еще 6 ранены.

Как сообщалось, российские саперы на Донбассе взорвали магазин, в результате чего были ранены 5 человек.