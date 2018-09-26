Отопление в Украине может появиться уже на следующей неделе

На следующей неделе Кабмин может принять распоряжение о запуске отопительного сезона в Украине.

Об этом во время брифинга заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает УНИАН.

– На следующей неделе, я думаю, что мы примем решение по запуску отопительного сезона – примем на Кабинете министров распоряжение о некоторых вопросах отопительного сезона, — сказал он.

По словам вице-премьера, сейчас Минрегион проверяет техническое состояние предприятий теплокоммунэнерго и сетей, а также их готовность к отопительному сезону. Также на следующей неделе планирует провести заключительное селекторное совещание по данному вопросу.

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– На сегодняшний день все социальные объекты готовы. Жилой сектор идет по графику и готов почти на 99%, — сказал Зубко.

По его словам, правительству важно, что процесс подготовки к отопительному сезону идет вместе с реформой в жилищно-коммунальной сфере, поскольку если раньше вопросом пуски тепла в основном занимались ЖЭКи, то теперь к процессу подключились управления граждан и ОСМД (объединения совладельцев многоквартирных домов).

Напомним, ранее в правительстве сказали, что в 2018 году отопительный сезон в Украине начнется 15 октября.

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