PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Отопление в Украине может появиться уже на следующей неделе/

Отопление в Украине может появиться уже на следующей неделе

На следующей неделе Кабмин может принять распоряжение о запуске отопительного сезона в Украине.

отопление в украине

Об этом во время брифинга заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает УНИАН.

– На следующей неделе, я думаю, что мы примем решение по запуску отопительного сезона – примем на Кабинете министров распоряжение о некоторых вопросах отопительного сезона, — сказал он.

По словам вице-премьера, сейчас Минрегион проверяет техническое состояние предприятий теплокоммунэнерго и сетей, а также их готовность к отопительному сезону. Также на следующей неделе планирует провести заключительное селекторное совещание по данному вопросу.

Читайте: Газа хватит на отопительный сезон 2018 – Нафтогаз

– На сегодняшний день все социальные объекты готовы. Жилой сектор идет по графику и готов почти на 99%, — сказал Зубко.

По его словам, правительству важно, что процесс подготовки к отопительному сезону идет вместе с реформой в жилищно-коммунальной сфере, поскольку если раньше вопросом пуски тепла в основном занимались ЖЭКи, то теперь к процессу подключились управления граждан и ОСМД (объединения совладельцев многоквартирных домов).

Напомним, ранее в правительстве сказали, что в 2018 году отопительный сезон в Украине начнется 15 октября.

Фото: dreamstime.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка