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Пенсии военнослужащих вырастут: когда и на сколько

Министр социальной политики Украины заявил, что с 1 января 2019 года пенсии военных вырастут на 25%.

– С 1 января мы обеспечим рост военных пенсий еще на 25%, как это предусмотрено соответствующим постановлением правительства, и на это также нужны дополнительные средства. В настоящее время в Государственном бюджете на 2019 год предусмотрено 166 млрд гривен, из них 139 млрд это дотации пенсий для гражданских и 27 млрд пойдут на выплаты пенсий военным, – сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает УНН.

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Он напомнил, что пенсий военнослужащих в 2018 году выросли почти на 50%, в среднем, на 1,5 тыс. грн.

К слову,  миссия Международного валютного фонда считает, что пенсионная реформа в Украине дает ожидаемые и ранее обсуждаемые результаты.

Фото: Nkrivko | Dreamstime.com

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