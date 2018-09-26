Повышение цен на газ с 1 октября могут отменить

Кабмин может отказаться от повышения цены на газ с октября в отсутствие договоренности с МВФ.

– Постановление о спецобязательствах (оно уже несколько раз продлялось. – Ред.) – если не будет достигнута договоренность о новой цене на газ, не будет это согласовано с международными партнерами – существует вероятность, что действие этого постановления будет продлено и далее. Мы не исключаем никаких вариантов в этом вопросе, – заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, МВФ и власти Украины все еще ведут переговоры по дальнейшему сотрудничеству.

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НБУ для получения средств МВФ ждет решения по тарифам на газ и отдельным вопросам госбюджета.

Также Рева добавил, что повышение цен на газ для населения правительство сегодня не обсуждало.

– Вопрос повышения цен на газ не обсуждался. Обсуждались наши переговоры с МВФ с нашими партнерами, но конкретной дискуссии о размере цены в правительстве не было, – отметил министр.

Ранее Факты ICTV писали, что Нафтогаз Украины подготовил свой вариант подорожания газа для населения. Две цены – в зависимости от объема потребления.

Фото: Danijel Micka | Dreamstime.com