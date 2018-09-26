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Приват нормализовал работу своего приложения после сбоя

Приложение Приват24 работает в штатном режиме.

Об этом сообщил пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга, передает РБК-Украина.

По его словам, сбой был кратковременный.

Читайте: НБУ предлагает проверять клиентов банков в реестре должников

– Была небольшая проблема, которую мы быстро устранили, – сказал он.

Напомним, пользователи сегодня утром жаловались на трудности в работе приложения.

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