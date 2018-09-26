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СБУ объяснила “зеленых человечков” в Буковеле

В эти дни в Ивано-Франковской области продолжаются военные учения Казацкая воля-2018.

На фоне распространенных в соцсетях и некоторых СМИ сообщений о появлении каких-то “зеленых человечков” на Буковеле в Службе безопасности Украины сообщили, что в Ивано-Франковской области проходят военные учения Казацкая воля-2018.

Об этом говорится в заявлении на странице СБУ в Facebook.

Там отмечается, что сегодня в области не проводятся ни антитеррористические учения, ни следственные действия с привлечением спецназа.

Ранее в сети появились видео с “зелеными человечками” на Буковеле, на которых было снято “перекрытую” дорогу и вооруженных военнослужащих, стоящих вдоль нее.

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– Информация, распространенная некоторыми СМИ, о проведении СБУ в районе Яремчанского горсовета Ивано-Франковской области “каких-то непонятных действий” с привлечением спецтехники не соответствует действительности. Просим обратить внимание на сообщение Минобороны Украины о том, что в эти дни продолжаются военные учения Казацкая воля-2018. Один из таких этапов с участием десантных подразделений проходил в Карпатах, – пояснили в ведомстве.

Напомним, Объединенные силы провели тактические учения по отражению и сдерживанию агрессии с моря.

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