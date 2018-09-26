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Тимошенко: Социальная рыночная экономика – это развитие среднего класса

Социальная рыночная экономика создаст условия для гармоничного сочетания свободного предпринимательства с интересами общества, обеспечит развитие малого и среднего бизнеса и гарантирует помощь гражданам, наиболее нуждающимся.

Об этом Юлия Тимошенко написала на своей странице в Facebook, объясняя цель Нового экономического курса.

– Некоторые говорят, что социальная рыночная экономика – невозможно. Потому что это несовместимо, взаимоисключающее и вообще – оксюморон … Категорически с этим не согласна! Создать равные возможности для ведения бизнеса и предпринимательства, ликвидировать монополии, позакрывать все “черные окна” для взяток и “жертвенных подъемов” чиновникам и должностным лицам … Это и есть социально ориентированная рыночная экономика, – отметила лидер Батькивщыны.

По мнению Юлии Тимошенко, каждая новая власть делает одно и то же: “осваивает теневые схемы, созданные предшественниками, выдавая это за реформы”. Новый экономический курс положит этому конец, убеждена она. Он уничтожит монополии и введет честную конкуренцию, построит справедливое правосудие и обеспечит ресурсы для поддержки наименее защищенных слоев населения.

– Развитие малого предпринимательства во всех его видах – малое предпринимательство, малое фермерство, миноритарные акционеры, микрокредитование, которым живут все развитые страны мира, поднимая средний класс. И вообще поднятия среднего класса, как полноценного, богатого участника всех социальных процессов – это как раз социальная рыночная экономика, – уверена лидер партии.

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По ее словам, 27 лет страна прожила в состоянии тотального хаоса и бесправия. В социально-экономическом плане это – был рай для олигархов и нечистых на руку дельцов, и непригодна для нормального достойной жизни территория для большинства граждан.

– Новый экономический курс положит этому конец! – подчеркнула Юлия Тимошенко.

– Сильное демократическое правовое государство равных возможностей – такова наша цель! И мы это сделаем! – заверила лидер Родины.

К слову, Юлия Тимошенко рассказала, как снизит цены на газ, работая с МВФ.

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