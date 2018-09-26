Воздвижение Креста Господня: традиции, приметы, запреты

27 сентября православные украинцы отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. В народе его называют Воздвижением.

Факты ICTV собрали самое интересное о празднике, который связан с событием обнаружения и прославления орудия нашего спасения от рабства греха и страстей, ставшее после Воскресения Господа символом победы жизни над смертью.

Легенда о Животворящем Кресте Господнем

Церковные легенды связывают этот праздник с римским императором Константином I Великим. В 311 году перед решающей битвой за престол он увидел на небе крест с надписью: Сим побеждай! А ночью Константину во сне явился Иисус Христос и велел сделать военный флаг с таким крестом. Он так и сделал. Победив в битве врага Максенция, он приказал вложить флаг, который принес победу, в руки своей статуи на площади Рима.

После того, как в 323 году Константин стал единоличным правителем Римской империи, он решил найти главную святыню христиан. С этой целью он направил в Иерусалим свою мать – царицу Елену. Она нашла три креста, и чтобы понять, какой из них является животворным, патриарх Иерусалимский Макарий приказал поочередно прикладывать кресты к мертвецу. Только после приложения к третьему кресту мертвый человек ожил.

Император Константин велел воздвигнуть в Иерусалиме величественный храм в честь Воскресения Христова, который строился 10 лет и был освящен 26 сентября 335 года. А на следующий день – 27 сентября – было установлено празднование в честь Воздвижения Креста Господня.

Традиции и запреты на Воздвижение

В народе говорили, что на Воздвижение осень лето отодвигает. За три дня до праздника убирали все овощи с корнями, чтобы утренние заморозки не погубили урожай.

Также 27 сентября начинали сажать яблони и смородину – это можно делать примерно до середины октября.

Крестьяне занимались заготовками капусты на зиму и часто делали это вместе, организуя так называемые капустные вечеринки. Считалось, если девушка, собираясь на посиделки, прочитает специальный заговор, то встретит парня, которого полюбит.

Старались не планировать важных дел на Воздвижение, поскольку они могли закончиться неудачно.

В этот день птицы начинают улетать в теплые края, а все гады земные (змеи, ужи, ящерицы) прячутся в норы. Поэтому запрещалось в лес ходить, чтобы змея не затащила в свою яму. Если же змея укусит человека, то ей закрыты двери в теплые края, и она замерзнет зимой.

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Следили 27 сентября и за погодой. Если на Воздвижение гуси высоко летят – весной будет большое наводнение, и наоборот, а если дует холодный ветер – лето будет теплым.

Напомним, 21 сентября православные праздновали Рождество Пресвятой Богородицы, которое в народе называют второй Пречистой.

Фото: ukr.media