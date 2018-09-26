Зона ООС: что понадобится для проезда

После того, как закончилась АТО и началась ООС, основной документ для пересечения линии разграничения не изменился.

На сегодняшний день основным документом, который понадобится для пересечения гражданами линии разграничения, является специальное разрешение.

Въезд на временно неподконтрольную украинской власти территорию и выезд из нее осуществляется при предъявлении документов, которые удостоверяют личность, и разрешения. Получить его можно на специальном портале Службы безопасности Украины.

Разрешение предоставляется для однократного или многократного пересечения линии соприкосновения по маршруту следования и обратно через действующие КПВВ.

Даже учитывая тот факт, что ограничение срока действия пропуска отменили, на портале СБУ соответствующих изменений не внесли, потому по окончанию срока действия разрешения его необходимо продлить. Для этого на вкладке Історія подачі заяв появится функция Переподати.

Во время подачи заявки на оформление пропуска вам понадобится паспорт и идентификационный код, ведь система попросит вас ввести такие данные, как номер и серию паспорта, а также номер идентификационного кода. Еще придется указать точные КПВВ, через которые вы планируете пересекать линию разграничения и именно на них будет распространяться пропуск.

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Кроме того, нужно будет указать свое гражданство и указать адрес фактического места проживания вместе с адресом регистрации. Иногда может возникнуть ситуация, что вы забыли пароль от аккаунта, а доступа к электронной почте, к которой он привязан, больше нет. В таком случае придется зарегистрировать новый аккаунт.

При повторной регистрации вам может прийти сообщение о том, что указанная серия и номер паспорта уже есть на сайте. В таком случае придется звонить на горячую линию любой координационной группы или координационного центра, чтобы объяснить ситуацию и попросить удалить данные о старом пропуске.

После того, как вы заполните все необходимые поля, можно еще раз просмотреть всю информацию, чтобы убедиться в ее корректности и после этого уже подавать на рассмотрение. Обрабатываться информация будет в течение 10 дней и ответ вы сможете увидеть на персональной странице.

К слову, в Луганской области украинские военные освободили хутор Вольный, который находился под контролем пророссийских боевиков.