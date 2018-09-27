Палата представителей США поддержала увеличение помощи в сфере безопасности Украине в 250 млн долларов в 2019 году.

Палата представителей США (нижняя палата Конгресса) одобрила проект бюджета Пентагона на 2019-й год, в котором предусмотрено увеличение помощи в сфере безопасности Украине до 250 млн долларов.

Об этом сообщает посольство Украины в США в социальной сети Facebook.

– Как, в частности, отмечается в законопроекте, 250 млн. долл. выделяются, в том числе, на проведение военных учений, предоставление военного оснащения, летальных видов вооружений и логистической поддержки, замены ранее предоставленных вооружений или военных товаров. Перечень видов помощи включает также разведывательную поддержку, – заявили в посольстве.

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Также сказано, что для вступления в силу Закон об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019 должен быть подписан президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, ранее в США назвали условия для получения Киевом помощи.