Презентация состоялась в рамках Международного транспортного форума TRANS EXPO ODESSA 2018, который проходит в Одессе 26-28 сентября, на новом контейнерном терминале Одесского порта на Карантинном молу, которым оперирует ГП КТО.

На мероприятие были приглашены участники Международного Черноморского транспортного форума, а также журналисты региональных и центральных СМИ.

В присутствии многочисленных представителей отечественного и зарубежного транспортного бизнеса вице-президент компании по общественно-политическим отношениям Светлана Яровая открыла мероприятие. Президент компании Филип Свенс сделал несколько программных заявлений:

– Впервые представляя вашему вниманию нашу новую программу развития, хочу подчеркнуть, что для концерна HHLA инвестиции в инфраструктуру Одесского порта имеют большое значение. Об этом лучше всего говорят четыре направления фактически начатого процесса инвестирования, четыре глобальных компонента этой программы. Это вложения в терминальную инфраструктуру порта, это развитие интермодальных перевозок по всей Украине, это расширение нашего перевалочного бизнеса за счет других видов грузов наряду с контейнерными (то есть наш терминал становится мультифункциональным), а также внедрение современных высокотехнологичных Ай-Ти решений, которые будут интересны нашим клиентам и эффективны для рынка.

На сегодняшний день, концерн HHLA уже инвестировал более $150 млн в контейнерный терминал. Для увеличения пропускной способности и повышения эффективности работы терминала компания планирует вложить еще несколько десятков миллионов долларов.

– Сам факт запуска новой инвестиционной программы – это знаковое событие для нас и свидетельство того, что мы верим в успех нашего контейнерного терминала в Одесском порту и перспективы развития украинской экономики в целом,- подчеркнул Филип Свенс.

В сентябре 2018 г. ГП КТО начало строительство на искусственно созданной территории Карантинного мола тыловой площадки для складирования и обработки контейнеров общей вместимостью до 3 тыс. TEU. Необходимость в этой площадке вызвана общим ростом контейнерного грузопотока терминала в 2017-2018 гг. и также ростом обработки грузов на новых причалах 1-к и 2-к (свыше 40 % от всего грузооборота ГП КТО). Новую площадку, для которой на первом этапе будут закуплены два козловых перегружателя RTG, планируется ввести в эксплуатацию летом-осенью 2019 года.

– Для нас очень важно, что Германия в непростое для Украины время вкладывает большие инвестиции в развитие контейнерного терминала в Одесском порту, что является существенным вкладом в развитие транспортной инфраструктуры Украины. Ни один иностранный инвестор не будет вкладывать деньги, если он не видит конструктивной позиции и сотрудничества со стороны государственных партнеров. Поэтому хочу поблагодарить администрацию порта в лице Игоря Ткачука, руководство ГП АМПУ в лице Райвиса Вецкаганса, за содействие в успешной реализации данного проекта.

На сегодняшний день со станции Одесса-порт запущены регулярные контейнерные железнодорожные поезда в направлениях Ивано-Франковск, Днепр и Харьков. В ближайшие дни ожидается запуск блок-поезда в направлении на Киев, в дальнейшем – на другие направления. Поезд в Ивано-Франковскую область запущен 5 месяцев назад и на сегодняшний день загружен более, чем на 85 %. Поезд на Днепр, который начал курсировать только два месяца назад, уже загружен в среднем на 60 %. Поезд на Харьков (было всего 4 отправки) загружен в среднем пока до 30 %.

– С каждым новым рейсом растет загрузка блок-поездов. Клиенты очень довольны и приветствуют развитие этого сервиса. Маршрутизация контейнеропотока и запуск регулярных блок-поездов – это новый уровень сервиса и колоссальный шаг вперед, наибольшая эффективность работы для государства, железной дороги и Одесского порта. За это хочу отдельно поблагодарить новое прогрессивное руководство Укрзализныцы – Евгения Кравцова и Вячеслава Еремина, которые смогли вместе с нами, Администрацией Одесского порта, с нашими соседями – терминалом Бруклин-Киев Порт, обеспечить запуск регулярных контейнерных блок-поездов из Одесского порта. Вкладываемые инвестиции, повышение уровня сервиса, все это – составляющие успеха ГП КТО – лидера контейнерного рынка Украины,- отметил генеральный директор компании Анастас Коккин.

В своем обращении к бизнес сообществу, начальник администрации Одесского порта Игорь Ткачук подчеркнул:

– Компания КТО в этом году нарастила перевалку грузов более чем на 10 %. Мы ожидаем дальнейший рост контейнерного бизнеса, увеличения грузооборота конкретно на данном предприятии. Для администрации порта нынешний год знаменателен еще и тем, что совместными усилиями с немецкой стороной мы возобновили сооружение нового волнолома Карантинного мола. Для нас это большой прорыв. Строительство волнолома было приостановлено почти пять лет назад. Сегодня данный проект находится под бдительным контролем премьер-министра Украины, Министерства инфраструктуры, и что очень важно – правительства Германии. Количество делегаций, которые посетили за последнее время Одесский порт, темпы выполнения работ и количество начатых инвестиционных проектов говорит о том, что Одесский порт успешно развивается и движется вперед. И в этом огромная заслуга в том числе наших надежных партнеров, которые с нами работают уже 17 лет. Я имею в виду крупнейший немецкий логистический концерн HHLA и ГП КТО.

Компания Контейнерный Терминал Одесса является дочерним предприятием Эйч Эйч Эл Эй Интернешнл ГмбХ (HHLA International GmbH) и входит в группу ведущего в Европе логистического холдинга – немецкой компании HHLA AG (г. Гамбург).

С 2010 года компания осуществляет строительство нового контейнерного терминала совместно с АМПУ. За последние семь лет компанией уплачено налогов в бюджеты различных уровней более 1 млрд гривен.

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Проект строительства терминала Карантинный мол, предусматривающий расширение пропускной способности на 600 тыс. TEU годовой перевалки – один из крупнейших инфраструктурных проектов в морской транспортной отрасли Украины. Общий объем инвестиций превышает 5 млрд грн.