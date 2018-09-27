Инновационная система оплаты проезда в общественном наземном транспорте столицы, которая вскоре заработает в полном объеме, привела киевлян в восторг.

Как отметил на своей странице в Facebook блогер Александр Барабошко, на такие изменения ждали долго.

– Сегодня в киевском троллейбусе впервые увидел систему оплаты с помощью единого билета или карты (насколько я понимаю). Еще не работала оплата, но само появление таких автоматов – это изменение, на которое я долго ждал, – написал блогер.

Напомним, ранее Киевская городская государственная администрация сообщала, что система единого электронного билета для проезда в общественном наземном транспорте столицы может заработать в тестовом режиме уже с 1 ноября. Затем начнется переходный период.

Сейчас в трамваях, автобусах и троллейбусах устанавливают валидаторы для считывания э-билетов. Всего их будет 1,5 тыс., по три-пять устройств на салон в зависимости от его размера. Для удобства пассажиров валидаторы будут находиться возле каждой двери при входе в транспорт.

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Отметим, что оплатить поездку через валидаторы можно будет несколькими способами.

Первый – с помощью одноразового талончика с QR-кодом, продавать которые планируют в Ibox, установленных на всех остановках, банковских терминалах, киосках Союзпечать и Т-киосках. Его цена – 8 грн. Использовать такой талон можно в любом общественном транспорте, кроме маршрутных такси и метро.

Второй вид э-билета – пластиковая карточка, которая работает по принципу карт на метро. Чем больше вы будете записывать поездок на карту, тем дешевле будет выходить одна поездка.

Еще два доступных способа оплаты – банковской картой или Картой киевлянина. Для последних скидка за поездку составит 50 копеек. Кроме того, как планируют в КГГА, в следующем году за проезд в наземном транспорте рассчитаться можно будет и банковскими картами с системой PayPass и PayWay.

К слову, в Полтаве приняли решение об уменьшении стоимости проезда в общественном транспорте.