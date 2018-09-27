Киевляне готовы снова выбрать Виталия Кличко на пост мэра, но не будут голосовать за Кличко-президента. Такой результат показывают социологические исследования компании Seetarget, в результате опроса, проведенного 7-10 сентября среди жителей Киева.

Компания Seetarget представила в четверг, 27 сентября в пресс-центре Украинских новостей результаты социологического исследования Киев в фокусе социологии. Электоральные рейтинги и потенциал кандидатов в мэры г.Киева. В презентации результатов исследования принимали участие: руководитель компании Seetаrget Алексей Боровский, руководитель Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко и эксперт по международной политике Тарас Семенюк.

Как отметил руководитель Seetаrget Алексей Боровский, Виталий Кличко имеет самый высокий рейтинг среди возможных кандидатов – 30%. При этом, его рейтинг примерно равен антирейтингу (31,5%), а не отличается в разы как у других кандидатов

– Из этого следует вывод, что Кличко за время своей каденции сумел набрать очки в глазах киевлян. И несмотря на определенный уровень недовольства, все равно занимает уверенные позиции на своем месте, – отметил Алексей Боровский.

Кроме того, социолог отметил, что в пользу Кличко играет его устойчивый международный имидж, и умение общаться с инвесторами для привлечения инвестиционных средств в инфраструктуру столицы. Немаловажным фактором в глазах киевлян является и то, что его личные средства – прозрачны и заработаны в профессиональном спорте.

Исследования показали, что киевляне не готовы отдать свои голоса Кличко, если бы тот баллотировался на пост президента. Однако готовы снова проголосовать за него на выборах мэра.

– Уровень рейтинга Кличко, как кандидата в президенты, киевляне определяют, как низкий – 1,1%. При этом, несмотря на раскручиваемые, как политиков, персоны Вакарчука и Зеленского, киевляне не готовы доверить им кресло мэра, несмотря на то, что они тоже вышли из сферы, далекой от политики – шоу-бизнеса. Так же, как и Кличко – из профессионального спорта. А результаты доказывают, что киевляне не особо готовы довериться тем, кому нужно снова 3-4 года для того, чтобы разобраться в столичном хозяйстве и поэтому предпочитают синицу в руке, чем журавля в небе, – констатирует Алексей Боровский.

При этом довольны действиями мэра Кличко – 37,1% киевлян, а недовольны – 59,4% жителей столицы.

– Виталию Кличко необходимо находить точки приложения сил для снижения этого показателя. Ситуация представляется такой, что на данном этапе у киевлян нет запроса на конкурента Виталию Кличко. Но, несмотря на приличный уровень доверия, никто не знает как будет выглядеть ситуация, когда этот запрос появится. И куда, в свою очередь, перейдут голоса конкурентов, – отмечает руководитель Seetarget.

Эксперт по международной политике Тарас Семенюк, комментируя результаты исследования, отметил, что мэра чаще оценивают по хозяйственным критериям, а не по политическим. Также он отметил, что существует разница между проблемами столицы Украины и европейских столиц.

– Результаты показывают, что экология волнует наших граждан меньше – это резкий контраст с городами Европы. И в Риме больше дискутируют как улучшить экологию, а не дороги. Это очень отличает нас с европейскими странами, – подчеркнул эксперт.

Как отметил руководитель Центра прикладных политических исследований Владимир Фесенко, ситуация в столице очень влияет на ситуацию в стране и мэру Киева будет непросто.

– Ситуация в столице критически важна и может влиять на общенациональную ситуацию. Бросается в глаза рост критического отношения к мэру. Медовый месяц Кличко уже закончился. И отношение к Кличко и его команде становится более требовательным. Парадокс в том, что при росте критического отношения – мы не видим ему реальной альтернативы, – отметил Фесенко.

Напомним, компанией Seetarget с 7 по 10 сентября было проведено социологическое исследование Киев в фокусе социологии. Электоральные рейтинги и потенциал кандидатов в мэры г.Киева методом личных интервью (face-to-face). Репрезентативная по полу и возрасту выборка 804 респондентов. Погрешность измерения составляет не более 2,1-3,6% в зависимости от соотношения переменных.