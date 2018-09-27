Следствие рассматривает несколько версий взрыва миномета Молот на Ровенском полигоне, в том числе человеческий фактор и некачественные боеприпасы.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что сейчас следствие отрабатывает несколько версий разрыва миномета Молот на Ровенском полигоне, среди которых человеческий фактор и плохое техническое состояние, передает Интерфакс-Украина.

– Относительно случая на Ровенском полигоне. Следствие выдвинуло несколько версий, в том числе человеческий фактор… некачественные боеприпасы, удовлетворительное техническое состояние минометов, – сказал Луценко.

Он также попросил комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны обратиться к Министерству обороны и Укроборонпрому провести ревизию миномета Молот.

– Очевидно, что следствие изучит предоставленные нам… документы, и будут привлечены к ответственности те, кто вопреки нормативам не обеспечил технику безопасности при боевых стрельбах на Ровенском полигоне, – подытожил Луценко.

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К слову, в штабе ООС назвали причину почему в канале ствола миномета М120-15 Молот разорвалась мина.