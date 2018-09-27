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Погода на сегодня, 27 сентября (КАРТА)

27 сентября в Украине ожидается переменная облачность, без осадков.

Об этом опознает Укргидрометцентр.

Ветер западный 7-12 м/с.

Температура ночью 5-8°; днем 9-14°, в южных и восточных областях 14-17°.

Читайте: Гороскоп на сегодня, 27 сентября

В Киеве переменная облачность.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 6-8°, днем 12-14°.

Напомним, какой будет погода на сентябрь в Украине.

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