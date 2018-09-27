Бывшие члены партии За життя начали массово публиковать видео-заявления на своих официальных страницах в Facebook, в которых они заявляют, что присоединились к новой политической силе Евгения Мураева Наши.

Такой флешмоб #всенаши появился в ответ на заявление Вадима Рабиновича о том, что он обзвонил все областные организации партии За життя и оказалось, что никто не перешел в партию Наши.

Ответ на такое заявление, в своем Фейсбук обнародовала супруга Евгения Мураева Валерия – экс-глава Харьковской региональной организации партии За життя:

– Мы тут с коллегами неожиданно узнали, что мы “на месте”. Так вот, сообщаем, что вот теперь мы действительно на своём месте. Вместе с людьми, с НАШИМИ, теми, кто руководствуется теми же принципами, ценностями, что и мы, теми, кто не боится открыто заявлять о своей позиции и отстаивать ее.

По информации источника, из-за разногласий среди членов политсовета летом не удалось даже собрать партийный съезд.

После этого член политсовета Андрей Алешин, глава секретариата партии Виктор Головко и Вадим Рабинович в срочном порядке сменили всех глав областных партийных организаций для максимального управления из центра.

Это привело к тому, что большинство членов партии За життя поддержали инициативу Евгения Мураева и вступили в ряды политической силы Наши.

В ролике, который буквально захватил сеть, фигурируют также Денис Щамбура, Данил Миро, Антон Новиков и др. политические деятели.

– Коллеги, кто не успел войти в этот ролик – не обижайтесь … To be continued… – заявила Валерия Мураева.

Напомним, ранее на своей официальной странице в Facebook Вадим Рабинович заявил, что “Все на месте. Живи и здоровы. Никто никуда не уходит”.