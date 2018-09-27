С 2015 по 2016 год Украина поднялась во всемирном рейтинге экономических свобод на 15 позиций.
Украина поднялась на 15 мест во всемирном рейтинге экономических в период с 2015 по 2016 год, сообщает аналитический центр Fraser Institute.
Индекс свобод рассчитывается с помощью 42 показателей, которые объединяют в 5 категорий:
- регулирование бизнеса, труда и кредитования;
- свобода международной торговли;
- доступ к валюте;
- защита прав собственности;
- размер правительства.
Такой прогресс страны был обеспечен благодаря либерализации в 2016 году. Самую лучшую оценку Украина получила по показателю размер правительства (51 место в мире).
Наивысшее место в рейтинге Украина заняла в 2002 году (110 место).
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К слову, в НБУ считают, что развитие экономики Украины замедлится до 2,5%.