PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы / Украина поднялась в рейтинге экономических свобод/

Украина поднялась в рейтинге экономических свобод

С 2015 по 2016 год Украина поднялась во всемирном рейтинге экономических свобод на 15 позиций.

Економіка

Украина поднялась на 15 мест во всемирном рейтинге экономических в период с 2015 по 2016 год, сообщает аналитический центр Fraser Institute.

Индекс свобод рассчитывается с помощью 42 показателей, которые объединяют в 5 категорий:

  • регулирование бизнеса, труда и кредитования;
  • свобода международной торговли;
  • доступ к валюте;
  • защита прав собственности;
  • размер правительства.

Такой прогресс страны был обеспечен благодаря либерализации в 2016 году. Самую лучшую оценку Украина получила по показателю размер правительства (51 место в мире).

Наивысшее место в рейтинге Украина заняла в 2002 году (110 место).

Читайте: Экономическое чудо Украины – как выйти из кризиса

К слову, в НБУ считают, что развитие экономики Украины замедлится до 2,5%.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Украина подписала соглашение о безвизе с Уругваем
Павло Клімкін
Украина вышлет консула Венгрии, если его не отзовут – Климкин
РФ США прапори
РФ работает против интересов США в Украине и Сирии – Помпео
Ryanair
Ryanair хочет запустить внутренние рейсы в Украине
Уничтожение политической коррупции: что изменит избирательная реформа
Прибирайте сміття
День независимости 2018: почему на улицах осталось так много мусора и как это изменить
НАТО
В США всерьез рассматривают перспективу вступления Украины в НАТО
США
США готовы сотрудничать, чтобы предотвратить вмешательство РФ в выборы в Украине
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка