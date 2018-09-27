Российские оккупанты 15 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом дважды применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Боевики обстреляли позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Вильный, Светлодарск, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.
Из минометов 120-го калибра боевики обстреливали позиции ООС вблизи Крымского на Луганском направлении и в районе населенного пункта Гнутово на Приазовье.
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По защитникам Гнутово и Лебединского российско-оккупационные войска применяли вооружения боевых машин пехоты.
В ходе боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
По данным разведки, в течение суток двое оккупантов уничтожены и двое ранены.
От начала суток враг 7 раз обстрелял позиции Объединенных сил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Новотошковское, Вильное, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино. Также по защитникам Новотошковского оккупанты вели огонь из зенитной установки ЗУ-23-2.
Ранее штаб ООС сообщал, что боевики ОРДЛО используют запрещенные приемы войны.