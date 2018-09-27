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Вместо Ленина: в центре Киева появилась огромная рука

В Киеве на бульваре Шевченко, возле пьедестала, где стоял памятник Ленину, появился арт-объект Middle Way румынского скульптора Богдана Рацы.

Арт-объект установлен временно, пишет Интерфакс-Украина.

Скульптура изображает гигантскую руку, символизирующую дружбу и общение.

Читайте: Современное искусство мирового уровня – в Киеве презентовали новую выставку

Арт-объект – огромная рука (кисть) темно-бирюзового цвета, поднятая вверх.

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Вместо Ленина: в центре Киева появилась огромная рука / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что паспорт известного рок-музыканта Виктора Цоя ушел с аукциона за 9 млн рублей (3 млн 852 тыс. грн).

Фото: Информатор.

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