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Бойцы ООС получили новый украинский БТР Буцефал

БТР-4Е Буцефал предназначен для транспортировки бойцов и способен вплавь форсировать водные преграды.

Образец вооружения украинского производства БТР-4Е Буцефал появился на передовой на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

– Новейший БТР-4Е Буцефал – полноприводный восьмиколесный бронетранспортер, разработанный в Украине Харьковским конструкторским бюро по машиностроению,  производится на заводе имени Малышева. Он предназначен для транспортировки бойцов механизированных подразделений и огневой поддержки в бою, – отметили в пресс-центре.

Боевая машина оборудована мощной 30-миллиметровой пушкой и боевым модулем, содержащим противотанковые управляемые ракеты Стугна. Кроме того, БТР-4Е способен вплавь форсировать водные преграды.

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– Буцефал может эффективно противодействовать даже тяжелой бронированной технике типа танков Т-72, ​​находящихся на вооружении российско-оккупационных войск, – подчеркнули в пресс-центре.

Напомним, в Украине испытали противотанковый ракетный комплекс Корсар.

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