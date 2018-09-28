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Доллар и евро снова подскочили: курс валют в обменниках

Курс доллара в Украине на 28 сентября составил 28,29 гривен, а евро подорожало до 32,12 гривен. Прогноз курса доллара и цены в обменниках Киева – читайте в материале Фактов ICTV.

По данным НБУ, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 15 копеек.

Курс евро также вырос, но на 9 копеек и составил 33,12 грн/€.

Курсы валют на 28.09.2018

100 долларов США – 2829.8262

100 евро – 3312.8775

100 польских злотых – 774.4168

100 швейцарских франков – 2913.4443

100 юаней – 411.2821

Курс доллара и евро в обменниках Украины

Удержится ли гривна на уровне 29,4/$ к концу 2019?

  • 30-34 грн/$ 28%, 150 голосов
    150 голосов 28%
    28%
  • Мне безразлично 21%, 111 голосов
    111 голосов 21%
    21%
  • Конечно 16%, 85 голосов
    85 голосов 16%
    16%
  • 26-28 грн/$ 14%, 75 голосов
    75 голосов 14%
    14%
  • 35-40 грн/$ 11%, 57 голосов
    57 голосов 11%
    11%
  • Выше 40 грн/$ 10%, 51 голос
    51 голос 10%
    10%
Всего голосов: 529

Прогноз курса доллара

– При альтернативных источниках финансирования внешнего долга гривна, я думаю, к 2020 году подойдет к 32-33 гривен за доллар.

Но если рассматривать запуск рынка земли, то мы можем находиться в пределах 30-32 грн за доллар. Даже на долгосрочном горизонте, – прогнозирует Фактам ICTV старший аналитик FOREX CLUB Андрей Шевчишин.

Читайте: Курс доллара в Украине: 5 советов, как не прогореть на валюте Курс доллара до весны 2019 года - прогноз НБУ Курс доллара до конца 2019 - прогноз Кабмина

А экономический эксперт Виктор Скаршевский отмечает, что сейчас идут сезонные колебания, которые последние два-три года мы наблюдаем в Украине.

– С осени пойдет сезонная девальвация, так как спрос на валюту будет превышать ее предложение. Как и в прошлом году, с 26 -26,5 гривен за доллар поднимется до 29 гривен, в этом году, возможно, и до 30 к концу года, – отмечает аналитик.

Напомним, НБУ ухудшил прогноз по экономике Украины на 2019 год.

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