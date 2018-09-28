Курс доллара в Украине на 28 сентября составил 28,29 гривен, а евро подорожало до 32,12 гривен. Прогноз курса доллара и цены в обменниках Киева – читайте в материале Фактов ICTV.

По данным НБУ, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 15 копеек.

Курс евро также вырос, но на 9 копеек и составил 33,12 грн/€.

Курсы валют на 28.09.2018

100 долларов США – 2829.8262

100 евро – 3312.8775

100 польских злотых – 774.4168

100 швейцарских франков – 2913.4443

100 юаней – 411.2821

Курс доллара и евро в обменниках Украины

Удержится ли гривна на уровне 29,4/$ к концу 2019? 30-34 грн/$ 28%, 150 голосов 150 голосов 28% 28%

Мне безразлично 21%, 111 голосов 111 голосов 21% 21%

Конечно 16%, 85 голосов 85 голосов 16% 16%

26-28 грн/$ 14%, 75 голосов 75 голосов 14% 14%

35-40 грн/$ 11%, 57 голосов 57 голосов 11% 11%

Выше 40 грн/$ 10%, 51 голос 51 голос 10% 10% Всего голосов: 529 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Прогноз курса доллара

– При альтернативных источниках финансирования внешнего долга гривна, я думаю, к 2020 году подойдет к 32-33 гривен за доллар.

Но если рассматривать запуск рынка земли, то мы можем находиться в пределах 30-32 грн за доллар. Даже на долгосрочном горизонте, – прогнозирует Фактам ICTV старший аналитик FOREX CLUB Андрей Шевчишин.

А экономический эксперт Виктор Скаршевский отмечает, что сейчас идут сезонные колебания, которые последние два-три года мы наблюдаем в Украине.

– С осени пойдет сезонная девальвация, так как спрос на валюту будет превышать ее предложение. Как и в прошлом году, с 26 -26,5 гривен за доллар поднимется до 29 гривен, в этом году, возможно, и до 30 к концу года, – отмечает аналитик.

Напомним, НБУ ухудшил прогноз по экономике Украины на 2019 год.