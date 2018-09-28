Курс доллара в Украине на 28 сентября составил 28,29 гривен, а евро подорожало до 32,12 гривен. Прогноз курса доллара и цены в обменниках Киева – читайте в материале Фактов ICTV.
По данным НБУ, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 15 копеек.
Курс евро также вырос, но на 9 копеек и составил 33,12 грн/€.
Курсы валют на 28.09.2018
100 долларов США – 2829.8262
100 евро – 3312.8775
100 польских злотых – 774.4168
100 швейцарских франков – 2913.4443
100 юаней – 411.2821
Курс доллара и евро в обменниках Украины
Удержится ли гривна на уровне 29,4/$ к концу 2019?
- 30-34 грн/$ 28%, 150 голосов150 голосов 28%28%
- Мне безразлично 21%, 111 голосов111 голосов 21%21%
- Конечно 16%, 85 голосов85 голосов 16%16%
- 26-28 грн/$ 14%, 75 голосов75 голосов 14%14%
- 35-40 грн/$ 11%, 57 голосов57 голосов 11%11%
- Выше 40 грн/$ 10%, 51 голос51 голос 10%10%
Прогноз курса доллара
– При альтернативных источниках финансирования внешнего долга гривна, я думаю, к 2020 году подойдет к 32-33 гривен за доллар.
Но если рассматривать запуск рынка земли, то мы можем находиться в пределах 30-32 грн за доллар. Даже на долгосрочном горизонте, – прогнозирует Фактам ICTV старший аналитик FOREX CLUB Андрей Шевчишин.Читайте: Курс доллара в Украине: 5 советов, как не прогореть на валюте Курс доллара до весны 2019 года - прогноз НБУ Курс доллара до конца 2019 - прогноз Кабмина
А экономический эксперт Виктор Скаршевский отмечает, что сейчас идут сезонные колебания, которые последние два-три года мы наблюдаем в Украине.
– С осени пойдет сезонная девальвация, так как спрос на валюту будет превышать ее предложение. Как и в прошлом году, с 26 -26,5 гривен за доллар поднимется до 29 гривен, в этом году, возможно, и до 30 к концу года, – отмечает аналитик.
Напомним, НБУ ухудшил прогноз по экономике Украины на 2019 год.