Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в спецпроекте Персона грата в эфире Украинского радио.

– Действительно, Крещатик сегодня находится в “уставшем” состоянии. Но, мы с вами встретимся на нем летом следующего года, и вы поделитесь своими впечатлениями от обновленной центральной улице столицы, – заявил Кличко. – Действительно, проблем с состоянием столичных улиц очень много. Мы пока не ремонтировали Крещатик, потому ремонтировали основные магистрали города.

Кличко подчеркнул, что сейчас в столице продолжается масштабный ремонт дорог. И отметил, что во время работ полностью заменяют все коммуникации и систему освещения, тротуары и ограждения на улицах, где осуществляют капремонты.

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– Посмотрите на улицу Леонтовича. Это стандарт, к которому мы будем подтягивать все улицы. Когда мусорные баки убраны под землю, закладен новый асфальт, установлено современное освещение, красивые газоны высажены. Улица выглядит совершенно иначе, – подчеркнул мэр столицы.

Кличко напомнил, что за предыдущие два года в Киеве капитально отремонтировали более 500 километров дорог и проездов. И как минимум 300 километров заплановно обновить этого года. Всего же в Киеве около 1667 км дорог.