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Россия перебросила в Луганск большую партию оружия – разведка

В оккупированный Луганск из Российской Федерации поступила большая партия стрелкового оружия и боеприпасов.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на Главное управление разведки, пишет УНИАН.

Он отметил, что Россия продолжает использовать временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей для создания новых военных баз, в частности, на месте бывшей Луганской трикотажной фабрики обустроена одна из новых секретных баз для хранения оружия и боеприпасов.

– 23 и 26 сентября на эту базу из н.п. Куйбышево Ростовской области была доставлена крупная партия стрелкового оружия и боеприпасов, предназначенных для вооружения т.н. “подразделений территориальной обороны” в ходе проведения мобилизационных мероприятий, – добавил Гуцуляк.

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По его словам, оружие и боеприпасы с указанной российской базы предназначены для передачи т.н. “казачьим” подразделениям и регулярным формированиям (преступным группировкам) в случае расширения боевых действий.

Как сообщалось, за минувшие сутки бойцы ВСУ уничтожили на Донбассе четырех боевиков.

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