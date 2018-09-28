В оккупированный Луганск из Российской Федерации поступила большая партия стрелкового оружия и боеприпасов.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на Главное управление разведки, пишет УНИАН.

Он отметил, что Россия продолжает использовать временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей для создания новых военных баз, в частности, на месте бывшей Луганской трикотажной фабрики обустроена одна из новых секретных баз для хранения оружия и боеприпасов.

– 23 и 26 сентября на эту базу из н.п. Куйбышево Ростовской области была доставлена крупная партия стрелкового оружия и боеприпасов, предназначенных для вооружения т.н. “подразделений территориальной обороны” в ходе проведения мобилизационных мероприятий, – добавил Гуцуляк.

Читайте: Чем опасна ситуация в Азовском море для Украины

По его словам, оружие и боеприпасы с указанной российской базы предназначены для передачи т.н. “казачьим” подразделениям и регулярным формированиям (преступным группировкам) в случае расширения боевых действий.

Как сообщалось, за минувшие сутки бойцы ВСУ уничтожили на Донбассе четырех боевиков.