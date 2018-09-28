Константинопольский патриархат опубликовал 29-страничный текст Вселенский престол и церковь Украины – говорят документы.

В нем содержатся данные из архивов, доказывающие независимость Украинской церкви от Московского патриархата, пишут РИА Новости.

Историческое исследование проводили при поддержке образовательного фонда банка National Bank of Greece.

Согласно тексту, Константинополь никогда не передавал Киевскую митрополию, на основе которой возникла Украинская церковь, в каноническую территорию Московского патриархата.

Право священства было предоставлено Москве “по финансовым причинам”, “из необходимости” и “носило временный характер”.

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– Официальные документы свидетельствуют о том, что Константинопольская церковь никогда не изменяла де-юре свои канонические права на церковь Украины…

Поэтому Вселенский патриарх имеет право и обязанность выявлять материнскую заботу о церкви Украины в каждом случае, когда сочтет это необходимым, – говорится в тексте.