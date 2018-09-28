В субботу, 29 сентября, циклон принесет в Украину дожди и похолодание. А в воскресенье везде будет сухо.

– Северный циклон Helena пришлет к нам холодный атмосферный фронт. И потому 29 сентября – похолодание до +9 +14 градусов и дожди, – пишет в Facebook синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, только на востоке, на юге и в большинстве центральных областей (кроме Винницкой) еще будет +17 +22 градуса.

– В воскресенье атмосферный фронт освободит нашу территорию и повсюду в Украине будет сухо и ясно…Но 30 сентября солнце не успеет прогреть воздух – температура будет колебаться в пределах +13 +16 градусов, на юге и востоке ожидается +16 +19 градусов, – отметила Диденко.

Она также рассказала, что в Киеве в субботу до +13 градусов и дождь, а в воскресенье – солнечно и +15 градусов.

Прогноз на выходные от Укргидрометцентра

В субботу, 29 сентября, дожди ожидаются на севере, частично – на западе и в центре.

Максимальные +20 радусов синоптики прогнозируют на юге и востоке Украины.

На севере и в центре – до +15, в западных областях +13.

В Киеве дождь, ночью 9-11, а днем ​​13-15 выше нуля.

В воскресенье, 30 сентября, везде буже сухо и солнечно.

На юге неизменные +20, на востоке +18, на градус ниже в центральных областях.

В западных и северных регионах +15 +16.

В столице без осадков, ночью 3-5, днем ​​13-15 градусов тепла.

Напомним, какой будет зима в Украине.