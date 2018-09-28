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ВСУ уничтожили на Донбассе четырех боевиков. Еще восемь – ранены

За минувшие сутки боевики 22 раза открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

27 сентября ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась полностью контролируемой.

Оккупанты 22 раза открывали огонь по позициям наших войск. Запрещенное Минскими договоренностями вооружение не применялось, сообщает штаб ООС.

Враг обстреливал наши позиции в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Троицкое, Новотроицкое, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Кроме того, из вооружения боевых машин пехоты враг обстреливал позиции возле населенных пунктов Новотроицкое и Широкино.

Возле Новотошковского оккупанты применили зенитную установку ЗУ-23-2.

В ходе боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным разведки, уничтожены четыре боевика, восемь ранены.

Ранее оккупанты 15 раз обстреляли позиции украинских войск на Донбассе, дважды применив запрещенное вооружение.

Фото: Минобороны

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