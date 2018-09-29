За прошедшие сутки российские оккупанты 34 раза открывали огонь по позициям украинских войск. При этом враг 6 раз применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

– Противник вел прицельный огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, – сообщает пресс-центр ООС.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Сизое, Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Золотое, Золотое-4, Екатериновка, Троицкое, Новолуганское, Авдеевка, Марьинка, Новотроицкое, Павлополь, Гнутово и Лебединский.

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По позициям войск ООС в районе Гнутово на Приазовье оккупанты вечером нанесли артиллерийский удар. Также дважды в течение дня эти опорные пункты, и один раз – позиции украинских сил вблизи Новолуганского на Светлодарском направлении враг обстреливал из минометов 120-го калибра. Опорные пункты Объединенных сил в районе Новолуганского и Гнутово также попали под огонь минометов 82-го калибра. По защитникам Станицы Луганской, Крымского и Гнутово велся огонь из вооружения БМП, также защитники Крымского и Гнутово подверглись обстрелам из зенитных установок ЗУ-23-2.

В ходе боевых действий четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

По данным разведки, в течение суток двое оккупантов уничтожены и 7 ранены.

Ранее Факты ICTV писали, что в оккупированный Луганск из Российской Федерации поступила большая партия стрелкового оружия и боеприпасов.

Фото: military_tv_ua