Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что будет защищать интересы украинских граждан и требует уважения суверенитета Украины со стороны других государств.

Об этом передает Интерфакс-Украина.

– Моя позиция как президента: я буду защищать украинских граждан, где бы они ни были – на востоке, на западе… Защищая наших граждан, я защищаю суверенитет нашего государства. Так же, как мы уважаем суверенитет других государств, мы требуем такого же уважения, – сказал Порошенко.

Он также отметил, что с заявлением по выдаче жителям Закарпатья венгерских паспортов выступило Министерство иностранных дел Украины, и подчеркнул, что согласен “с каждой его буквой”.

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Напомним, в сети появилось видео, на котором украинским гражданам в закарпатском городе Берегово выдают венгерские паспорта.