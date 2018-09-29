Топ-100 блогеров Украины в этом году поднимает тему фейков. Как отличить фейк от правды, для чего и кто их использует – читайте в эксклюзивном интервью журналиста и телеведущего Павла Казарина Фактам ICTV.

В прошлый раз мы с Павлом поговорили о лояльности аудитории, развитии блогерства, а также о том, что важнее: количество или качество. Сейчас Казарин находится на 9 месте среди лидеров голосования ТОП-100 блогеров Украины.

Далее – прямая речь.

Правда VS фейк

Нужно смотреть, ссылается ли издание на что-то заслуживающее доверия. Мы понимаем, что в том числе и в Украине есть издания, которые проверяют информацию, источники, а есть такие, которые выполняю роль сливных бочков – информационные помойки. Если заметили ссылку на неизвестный ресурс, нужно быть аккуратнее.

Если же идёт на проверенный, известный, хорошо зарекомендовавший себя ресурс, то эта новость, имеет право на существование. Когда информация не содержит отсылок на издание, а человек в Facebook пишет собственные наблюдения, говоря эмоциями, то тут нужно быть осторожным.

Все мы эмоциональны, поцарапаны войной и первая реакция, разумеется, это поддержать и распространить информацию. На протяжении последних четырёх лет я неоднократно становился свидетелем того, как подобные панические сообщения не подтверждались.

Если какая-то новость привлекла ваше внимание, попробуйте сперва ее найти на официальных лентах информационных агентств, новостных сайтах. Или перепроверить у того, кто мог быть очевидцем происходящего.

Фейк VS манипуляция

Последние четыре года мы живем в состоянии войны, которая действительно является гибридной, в том плане, что ведется и на информационном фронте. Во всем мире существует очень большой разрыв между реальностью и тем, как люди её себе представляют.

Например, французы убеждены, что 23% их соотечественников – это мусульмане, а на самом деле – только 8%. В США люди считают, что у них 15% безработицы, а на самом деле 4,7%.

Если ведете информационную войну против своего соседа, то конечно легко и удобно разгонять паническое настроение. Во всем мире “зрада” и плохие новости продаются лучше, чем хорошие, объективные и спокойные.

Мы часто становимся свидетелями того, как на информационном поле случаются самые разные манипуляции. Их заказчиками выступают как внешние игроки, например РФ, так и временами эти манипуляции появляются благодаря украинской внутриполитической борьбе. Нас через полгода ждут выборы и понятно, что все пытаются бороться за общественное мнение.

Отношение к фейкам

Даже когда поступали предложения разместить рекламу с плашкой реклама, то я отказывался.

Мне доводилось встречаться с людьми, которые публиковали неправдивые новости и извинились после этого, моё доверие к ним сохранилось.

Блогеры, которые публиковали фейк и не отреагировали на критику, что информация не подтвердилась – моё доверие потеряли.

Общалась Карина Зуева