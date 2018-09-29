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В Киеве задержали авто с номерами “ДНР” – СБУ

СБУ после сообщений в интернете оперативно установили местонахождение автомобиля Peugeot 301 с номерами так называемой “ДНР” и задержали в Киеве мужчину, управлявшего машиной.

Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.

Менее чем за сутки СБУ установила местонахождение транспортного средства, задержала человека, который управлял авто, а также изъяла фейковые регистрационные номера и документы машину.

Задержанный – гражданин Украины, бывший сотрудник МВД Украины, в настоящее время – представитель одной из украинских страховых компаний. Согласно полученным от него объяснениям, автомобиль с 2014 года находился в розыске по линии Интерпола, в связи с чем был задержан на территории РФ местной полицией и передан ему как представителю страховой компании.

При пересечении российско-украинской границы мужчина снял номерные знаки так называемой “ДНР”, но при въезде в Киев снова установил их “для обеспечения соответствия регистрационных автомобильных номеров пакету документов на указанную машину, выданных российскими представителями Интерпола, в случае остановки транспортного средства для проверки сотрудниками полиции Украины”.

Сотрудники СБУ установили, что работник страховой компании сознательно пытался скрыть автомобиль после распространения в СМИ информации, что затрудняло поиск транспортного средства.

В настоящее время осуществляется комплекс мероприятий по проверке предоставленных им объяснений, а также по установлению его возможной причастности к террористической деятельности.

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К слову, жительницу Мелитополя Запорожской области Татьяну Дюнину суд приговорил к 3 годам лишения свободы условно за репост сепаратистской публикации в социальной сети Вконтакте.

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