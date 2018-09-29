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Украина требует допустить своих врачей к Сенцову

Министерство иностранных дел Украины призвало Россию допустить украинских врачей к режиссеру Олегу Сенцову, который голодает в российской тюрьме.

– Корректировка лечения со стороны РФ известна. Требуем допуск украинского консула и врачей к Олегу, – написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter.

Читайте: РФ не предоставляет документы о состоянии Сенцова – Денисова

Напомним, что Олег Сенцов 14 мая 2018 года объявил голодовку с требованием освободить всех удерживаемых Россией украинских заключенных.

Сегодня 139-й день его голодовки и в этот день пресс-служба УФСИН опубликовала фото Сенцова.

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