Во время переговоров патриарха Константинопольского Варфоломея и Патриарха Московского Кирилла в Турции возник спор.

Стенограмму переговоров опубликовало греческое издание Orthodoxia.Info, передает Громадське.

На встрече патриархата обсуждали вопрос автокефалии Украинской православной церкви.

Вселенский патриархат Варфоломей отметил, что Украинская церковь не относится к юрисдикции Москвы.

– Украинцы не чувствуют себя комфортно под властью России и хотят полной свободы в религиозном плане, также как они получили свободу в политическом отношении, поэтому они обратились к их Матери-Церкви, – сказал Варфоломей.

Патриарх Кирилл ответил на это и сказал, что упомянутые Варфоломеем люди являются политическими силами.

– Но они представляют украинский народ, – ответил патриарх Варфоломей.

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Патриарх Варфоломей отметил, что предоставление томоса об автокефалии – это право Церкви-Матери. Кирилл возразил и заявил, что этот вопрос всех православных, в том числе РПЦ. Варфоломей добавил московскому патриарху, что ни его, ни митрополита РПЦ Илариона не желают видеть в Украине.

Также Вселенский патриарх обвинил митрополита Илариона во лжи о том, что президент Петр Порошенко давал взятки Вселенскому патриархату.

– Вы можете это доказать? Если вы не можете этого доказать, то вы ошибаетесь относительно Церкви-Матери, и вы будете прокляты за это, – сказал Варфоломей.

К слову, ранее Константинопольский патриархат опубликовал доказательства, подтверждающие независимость Украинской церкви от Московского патриархата.

Фото: УНИАН.