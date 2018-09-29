Новый Международный аэропорт в Днепре можно построить и ввести в эксплуатацию в течение 2 лет.

Об этом сегодня, 29 сентября, в Харькове, выступая на международном экономическом форуме, заявил президент и владелец группы DCH Александр Ярославский.

Он отметил, что с сентября 2017 года группа DCH инвестировала в украинскую промышленность более $300 млн: Днепровский металлургический завод (более $180 млн) и карьер Сухая балкa (более $130 млн).

Ярославский в очередной раз заявил, что готов инвестировать в аэропорт Днепра и создать там объект по типу Международного аэропорта Харьков, где пассажиропоток за неполные 6 лет после реконструкции к Евро-2012 увеличился в 10 раз.

– Для реализации проекта необходимо, в моем понимании, объединить усилия государства и частного инвестора. Пример – это харьковский аэропорт, когда государство профинансировало взлетно-посадочную полосу и перрон, а моя компания построила, профинансировала аэровокзальный комплекс. Приблизительно порядки (цифр – Ред.) такие же, как и в Харькове. В Харькове полоса стоила $200 млн, в Днепре, мы посчитали, та же полоса и такой же перрон, в таких же объемах будет стоить $120 млн. Это на $80 млн дешевле. Плюс, аэровокзальный комплекс. В Харькове он стоил 100 с копейками миллионов. За счет удешевления и оптимизации материалов, мы можем в Днепре построить за $70 млн. То есть проект будет стоить в общем порядка $200 млн, – сказал Ярославский.

По его словам, для начала реконструкции аэропорта необходимо решение правительства.

– Днепр на уровне Харькова – миллионный город. Плюс, регион – порядка 3 миллионов проживают, 22 города. Такие предприятия, как Криворожсталь, ГОКи. Разве люди не достойны иметь такой аэропорт, – сказал бизнесмен.

Он подчеркнул, что в случае согласия Кабинета министров Украины на финансирование взлетно-посадочной полосы аэропорт Днепра будет полностью отремонтирован в течение 2-2,5 лет.

– Сумасшедший промышленный потенциал. Ну как может быть такой регион без аэропорта? Нам необходимо 2 – 2,5 года. Если мы навалимся, мы поднимем этот проект. Это будет изюминка, это будет на загляденье. Вы можете убедиться, посмотрев на харьковский аэропорт, – подытожил Ярославский.

В свою очередь, выступая в рамках пленарного заседания харьковского форума, генеральный консул Федеративной республики Германия Вольфганг Мессингер высоко оценил инициативу бизнесмена построить аэропорт в Днепре, где присутствует немецкий бизнес.

– Мы поддерживаем инициативу Александра Ярославского, чтобы построить там аэропорт. Это очень промышленный регион, – сказал консул.

Справка

На сайте президента Украины 27 сентября 2018 года зарегистрирована петиция с требованием осуществить финансирование с государственного бюджета реконструкции и модернизации действующей или строительство новой взлетно-посадочной полосы аэропорта в Днепре.

В документе отмечается, что существующая в Днепре взлетно-посадочная полоса была сооружена в 1950-60-х годах. На сегодня покрытие полосы исчерпало свой ресурс и находится в критическом состоянии. Она просит правительство выделить 2,7 млрд грн для восстановления взлетно-посадочной полосы в Днепре.

14 сентября Кабинет министров Украины одобрил проект бюджета-2019 и направил его на рассмотрение Верховной Рады и президента Украины. Обращение депутатов Днепровского горсовета предполагает, что в документе должно быть предусмотрено финансирование строительства взлетно-посадочной полосы местного аэропорта.

Международный аэропорт Харькова, наряду с другими объектами инфраструктуры города, был построен группой компаний DCH Александра Ярославского в рамках подготовки первой столицы к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012).

Общий объем инвестиций бизнесмена в проект, включая в строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составил свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию находящегося в госсобственности аэродрома.