За минувшие сутки российско-оккупационные войска 32 раза обстреляли позиции украинских военных.

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 32 раза открывали огонь по позициям украинских войск, в результате чего один военнослужащий ранен, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Враг обстреливал позиции украинских военных в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Луганское, Светлодарск, Новолуганское, Майское, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.

– Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из минометов 120-го калибра противник обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Светлодарск, Майское и Новолуганское, а из минометов калибра 82 миллиметра вел огонь по опорным пунктам возле Светлодарска и Водяного. Кроме того, из вооружения боевых машин пехоты враг обстреливал позиции наших войск вблизи населенных пунктов Крымское и Водяное, – говорится в сообщении.

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По информации разведки, двух боевиков уничтожили, 7 ранили.

К слову, на Донбассе подразделение боевиков по ошибке открыло огонь по группе российских военнослужащих.