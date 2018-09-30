В 17.40 по Крещатику прошла колонна из ультрас Динамо, которая жгла файеры, погрузив улицу в дым.

Об этом пишет Информатор.

По главной улице страны с речевками решили пройти столичные ультрас футбольного клуба Динамо. Сегодня в 19.30 начался матч десятого тура чемпионата Украины между Арсеналом и Динамо.

Поединок проходит на стадионе имени Валерия Лобановского.

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Колонна прошла по Крещатику, Майдану Независимости и Европейской площади прямо по проезжей части, остановив движение транспорта.

На улице Грушевского ультрас сняли головные уборы и спели гимн в память о погибших здесь участниках Революции Достоинства.

Напомним, на днях в Шевченковском районе Киева загорелась крыша 5-этажного недостроенного дома.

Фото: Информатор.