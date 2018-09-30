PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Крещатик в черном дыму: в Киеве жгли файеры и остановили движение транспорта/

Крещатик в черном дыму: в Киеве жгли файеры и остановили движение транспорта

В 17.40 по Крещатику прошла колонна из ультрас Динамо, которая жгла файеры, погрузив улицу в дым.

ультрас на крещатике

Об этом пишет Информатор.

По главной улице страны с речевками решили пройти столичные ультрас футбольного клуба Динамо. Сегодня в 19.30 начался матч десятого тура чемпионата Украины между Арсеналом и Динамо.

Поединок проходит на стадионе имени Валерия Лобановского.

Читайте: В 5 метрах от жилых домов: в Одессе в санатории вспыхнул пожар

Колонна прошла по Крещатику, Майдану Независимости и Европейской площади прямо по проезжей части, остановив движение транспорта.

На улице Грушевского ультрас сняли головные уборы и спели гимн в память о погибших здесь участниках Революции Достоинства.

Напомним, на днях в Шевченковском районе Киева загорелась крыша 5-этажного недостроенного дома.

Фото: Информатор.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

За 1-й день действия закона о парковке в Киеве эвакуировали 23 авто – КГГА
Марш за права тварин
Я не шуба. В Киеве прошел марш за права животных
Метро
В Киеве из-за концерта Энрике Иглесиаса ограничат работу метро
минирование поезда
На вокзале в Киеве эвакуировали 700 пассажиров из поезда Киев-Мариуполь
Пожежа у Києві
Столб черного дыма: масштабный пожар в центре Киева
Маршрутку в Киеве захватили из-за мужчины, который вез ребенка “на органы”
Иностранцам пытались продать похищенную икону в Лавре
Кличко заявил, что летом 2019 киевляне получат обновленный Крещатик
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка