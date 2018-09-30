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Не вернемся в Российскую империю: Порошенко о евроинтеграции в интервью CNN

Президент Петр Порошенко поблагодарил президента РФ Владимира Путина за то, что тот сделал Украину более европейской и заявил, что страна никогда не вернется в Российскую империю.

Об этом он заявил в интервью программе GPS на телеканале CNN, отрывок которого показан на сайте телеканала.

Отвечая на реплику ведущего о том, что, по мнению колумниста Washington Post, результатом агрессии Путина против Украины стало объединение украинцев, Порошенко сказал, что может только подтвердить этот тезис.

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– В 2013 году трансатлантическую интеграцию Украины, вступление в НАТО поддерживало 16% украинцев. Сейчас это больше 54%. Кто сделал это? Путин. В 2013 году европейскую интеграцию Украины, вступление в ЕС поддерживало 33% украинцев. Сейчас 74%. Кто это сделал? Путин. Поэтому спасибо, господин Путин, за то, что сделали мою страну гораздо более европейской и гораздо более готовой защищать европейские ценности и трансатлантические ценности. И мы абсолютно уверены, что мы не вернемся в Российскую империю, – подчеркнул Порошенко.

Ранее Факты ICTV писали, что Петр Порошенко продает свой судостроительный завод Кузница на Рыбальском.

Фото: dreamstime.

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