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Адреса бюветов Киева с опасной водой (СПИСОК)

В Киеве в 36 бюветах обнаружили повышенное содержание железа, хлоридов, марганца и нарушение щелочности.

Об этом сообщил депутат Киеврады Александр Пабат на своей странице в Facebook.

Он опубликовал ответ на его запрос Госпродпотребслужбы Киева, в котором говорится, что вода в бюветах может быть опасна для здоровья.

Так, некоторые пробы не соответствовали нормам по микробиологическим показателям.

– Принимая во внимание данные киевского управления Госпродпотребслужбы, следовало бы воздержаться от потребления воды из колонок, расположенных в разных районах столицы.

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Последние лабораторные исследования подтверждают повышенное содержание железа в пробах воды из 8 бюветов Киева, хлоридов – из 4-х, марганца – из 2-х, еще в 6 нарушена щелочность.

16 проб воды не соответствуют требованиям по микробиологическим показателям (колиморфные бактерии, кишечная палочка), – написал он.

Напомним, ВОЗ назвала самую опасную болезнь в мире.

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