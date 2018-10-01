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Где в Украине стартовал отопительный сезон

Во Львове начали подключать к отоплению объекты соцсферы.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета, ссылаясь на данные диспетчерской службы ЛГКП Львовтеплоэнерго.

– По состоянию на сегодняшнее утро на основе писем-обращений предприятие начало подачу отопления в 2 бюджетных учреждения. Отопление получает Львовская областная клиническая больница и оранжерейно-тепличный комплекс ЛНУ им. И. Франко, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что с середины сентября Львовтеплоэнерго начало заполнение водой тепловых сетей и внутридомовых систем отопления жилого фонда и бюджетных учреждений (образование и медицина). Основанием являются подписанные акты готовности домов к зиме.

Читайте: Газа хватит на отопительный сезон 2018 – Нафтогаз

Напомним, что ранее в Кабмине заявили, что отопительный сезон в Украине может начаться уже с этой недели.

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