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Мариуполь с размахом отпраздновал День города

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко подчеркнул, что город задает новый тренд.

В выходные Мариуполь отметил 240-летний юбилей. За два дня праздник посетили почти 100 тыс. человек, передает 112.

К празднованию провели масштабную реконструкцию и создали культурно-исторический кластер Город Марии. Реконструированы проспекты, площади, парки и исторические здания. Открыт пешеходный фонтан с Европейскими звездами — мини-копия лондонского Sky Garden стоимостью 25 млн грн. Это подарок городу от группы Метинвест. Мариуполь инвестировал в реконструкцию 300 млн грн.

Парад историй города, фестиваль борща, гонки на дронах, квесты, флешмобы, игровые программы и 3D-шоу пришли посмотреть десятки тысяч горожан. Кульминацией празднования 240-летия стал концерт с участием украинских звезд. На сцене “зажигали” Артем Пивоваров, кавер-группа Star Band, Леприконсы и Джамала.

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко подчеркнул, что город задает новый тренд.

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– Сегодня Мариуполь показывает на весь мир, как можно и нужно жить в Украине. Мы взяли высокую планку – стать символом возрожденного украинского Донбасса. Новые проекты являются сигналом для молодежи, что Мариуполь и Украина — достойный выбор для жизни, – сказал он.

К слову, музеи Киева традиционно проводят дни открытых дверей. В октябре для бесплатного посещения выделено 11 дат.

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