Погода в Украине в понедельник, 1 октября, будет теплой и безоблачной.

Осеннее солнце прогреет воздух в некоторых областях даже до +18…+20 градусов. А вот ночи будут прохладными – от + 3 до +12 градусов.

Об этом на своей странице в Facebook пишет украинский синоптик Наталья Диденко.

– Антициклон Том подарит 1 октября сухую преимущественно солнечную погоду, – отмечает метеоролог.

В целом во всех областях столбики термометров поднимутся до +13…+17 градусов. Теплее всего будет в южных областях и на Закарпатье – до +17…+22 градусов. А вот ночи будут холодными: от +3 градусов по всей территории и до +12 в Крыму.

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В столице 1 октября тоже будет сухо и солнечно. Воздух в Киеве прогреется до +14…+16 градусов.

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